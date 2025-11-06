П'яна поліцейська скоїла смертельну аварію — постане перед судом

Оформлення ДТП. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Києва

У Чернівецькій області судитимуть колишню інспекторку сектору реагування районного управління поліції. Правоохоронниця скоїла аварію, унаслідок якої одна людина загинула, а ще декілька постраждали.

Про це 4 листопада повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, 28 липня поточного року п'яна фігурантка сіла за кермо Volvo Tigian і врізалася в бетонну огорожу. У момент аварії в салоні перебували троє пасажирів. Одна жінка загинула на місці, ще двоє людей зазнали різних травм.

Яке покарання загрожує експоліцейській

За порушення правил дорожнього руху п'яним водієм, яке призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, — Ред.) порушниці загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення та позбавлення права керувати транспортом на такий же строк. Обвинувальний акт скерували до суду.

