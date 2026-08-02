Первыми встречают ракетные удары и дроны: Буданов поздравил с Днем Воздушных сил

Срочная новость

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Защищать небо — значит защищать жизнь. Сегодня служба в Воздушных Силах — один из самых тяжелых и ответственных фронтов нашей войны. Воздушные Силы первыми принимают на себя ракетные удары и вражеские дроны, прикрывают наши города, наших воинов, нашу критическую инфраструктуру. Они выполняют боевые задачи там, где от профессионализма, выдержки и решимости зависят тысячи украинских жизней.



Склоняю голову перед памятью воинов Воздушных Сил, отдавших жизнь за Украину. Их подвиг навсегда останется в истории нашей борьбы за свободу и независимость.



С Днём Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины!

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