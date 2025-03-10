Перспективы компромисса с РФ пока нет — нардеп

Народный депутат Украины Олег Дунда. Фото: facebook.com/dunda.sluganarodu

На сегодня нет никаких признаков будущего компромисса с Россией. Сейчас позиции сторон слишком отличаются.

Об этом заявил народный депутат Олег Дунда в эфире программы Вечір.LIVE.

Читайте также:

Может ли Украина договориться с РФ

"Ничего не свидетельствует о будущем компромиссе с РФ — наши позиции слишком разные", — сказал Олег Дунда.

В то же время он отметил, что теоретически переговоры все же возможны, в частности при участии посредников, таких как США, Турция или Саудовская Аравия.

Дунда отметил, что главным вопросом является не сам факт переговоров, а их результат — с чем Украина выйдет из-за стола переговоров.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с первых секунд полномасштабного вторжения Украина стремится к миру. По его словам, главным препятствием на этом пути остается Россия.

Ранее в ОП объяснили, на какое перемирие не согласится Украина.