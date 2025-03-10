Перспективы компромисса с РФ пока нет — нардеп
На сегодня нет никаких признаков будущего компромисса с Россией. Сейчас позиции сторон слишком отличаются.
Об этом заявил народный депутат Олег Дунда в эфире программы Вечір.LIVE.
Может ли Украина договориться с РФ
"Ничего не свидетельствует о будущем компромиссе с РФ — наши позиции слишком разные", — сказал Олег Дунда.
В то же время он отметил, что теоретически переговоры все же возможны, в частности при участии посредников, таких как США, Турция или Саудовская Аравия.
Дунда отметил, что главным вопросом является не сам факт переговоров, а их результат — с чем Украина выйдет из-за стола переговоров.
Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с первых секунд полномасштабного вторжения Украина стремится к миру. По его словам, главным препятствием на этом пути остается Россия.
Ранее в ОП объяснили, на какое перемирие не согласится Украина.
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