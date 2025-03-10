Перспективи компромісу з РФ наразі немає — нардеп
На сьогодні немає жодних ознак майбутнього компромісу з Росією. Наразі позиції сторін занадто відрізняються.
Про це заявив народний депутат Олег Дунда в ефірі програми Вечір.LIVE.
Чи може Україна домовитися із РФ
"Нічого не свідчить про майбутній компроміс з РФ — наші позиції занадто різні", — сказав Олег Дунда.
Водночас він зазначив, що теоретично переговори все ж можливі, зокрема за участі посередників, таких як США, Туреччина чи Саудівська Аравія.
Дунда наголосив, що головним питанням є не сам факт переговорів, а їхній результат — з чим Україна вийде з-за столу перемовин.
Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що з перших секунд повномасштабного вторгнення Україна прагне миру. За його словами, головною перешкодою на цьому шляху залишається Росія.
Раніше в ОП пояснили, на яке перемир'я не погодиться Україна.
Читайте Новини.LIVE!