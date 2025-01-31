Леонид Каденюк — 31 января годовщина смерти первого космонавта Украины

Космонавт Леонид Каденюк. Фото: NASA

В пятницу, 31 января, исполняется семь лет со дня смерти первого космонавта независимой Украины Леонид Каденюка. Он первый развернул в космосе сине-желтый флаг.

Новини.LIVE собрали интересные факты о выдающемся Леониде Каденюке.

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Интересные факты о Леониде Каденюке

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Черновицкой области в семье учителей. Еще с раннего возраста он интересовался наукой и небом, а также мечтал покорить космос.

После окончания школы он поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков и получил там диплом летчика-инженера. Впоследствии он продолжил образование в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке возле Москвы, что открывало ему двери к будущей профессии.

Когда Украина обрела независимость в 1991 году, в стране появилось желание заявить о себе на международной арене, в том числе и в космической отрасли. Уже в 1996 году Украина и NASA заключили соглашение и было решено отправить в космос украинского космонавта. Кандидатура Каденюка была согласована почти сразу.

Миссия NASA, где есть Леонид Каденюк. Фото: NASA

Так, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года он совершил полет на американском транспортном космическом корабле "Колумбия" миссии STS-87. Благодаря ему в космосе впервые развернули флаг Украины и прозвучал наш Гимн. А еще он взял с собой в полет томик "Кобзаря".

Леонид Каденюк с украинским флагом во время полета. Фото: NASA

Вернувшись в Украину, генерал-майор Каденюк проходил службу в рядах ВСУ и был начальником авиации войск ПВО Украины. А уже в 2002 году стал народным депутатом от "Народной партии" IV созыва (2002-2006 гг.). В парламенте он занимался улучшением социального обеспечения военных и авиаторов.

Умер Леонид Каденюк 31 января 2018 года от внезапной остановки сердца во время утренней пробежки. Его похоронили на Байковом кладбище. Вспоминая космонавта, его друзья рассказывали, что в жизни он был очень скромным человеком, ходил пешком, ездил на метро и занимался бездомными животными.

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