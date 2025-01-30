Астероїд розміром у 100 метрів може впасти на Землю у 2032 році, кажуть вчені

Ілюстративне зображення астероїда. Фото: pexels.com

Фахівці НАСА відкрили астероїд, який може врізатися в Землю на Різдво 2032 року. Астероїд 2024 YR4 був виявлений системою ATLAS — системою оповіщення про зіткнення з Землею.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Можливі місця удару астероїда у 2023 році. Фото: НАСА

Згідно з оцінками вчених, цей астероїд достатньо великий — має розмір від 40 до 100 м, що приблизно дорівнює розміру Тунгуського метеориту, який впав у Сибіру в 1908 році.

За розрахунками НАСА, астероїд може врізатися в Землю 22 грудня 2032 року, з похибкою 1,5 дня. Учені оцінюють ймовірність цього в 1,2%. Зіткнення призведе до локалізованих руйнувань у радіусі 30 км.

Потенційно небезпечна зона, куди може поцілити 2024 YR4, простягається від Тихого океану через Південну Америку, Атлантику та Центральну Африку до Північної Індії, тому України чи Росії цей астероїд не загрожує.

Нагадаємо, вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Залізне ядро планети має на неї сильний вплив.

Також ми писали, що NASA відклало політ людей на Місяць до 2026 року. Раніше політ було заплановано на вересень 2025 року.