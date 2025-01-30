Астероид размером в 100 метров может упасть на Землю в 2032 году, говорят ученые

Иллюстративное изображение астероида. Фото: pexels.com

Специалисты НАСА открыли астероид, который может врезаться в Землю на Рождество 2032 года. Астероид 2024 YR4 был обнаружен системой ATLAS — системой оповещения о столкновении с Землей.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Какое разрушение может задать этот астероид

Возможные места удара астероида в 2023 году. Фото: НАСА

Согласно оценкам ученых, этот астероид достаточно большой — имеет размер от 40 до 100 м, что примерно равно размеру Тунгусского метеорита, который упал в Сибири в 1908 году.

По расчетам НАСА, астероид может врезаться в Землю 22 декабря 2032 года, с погрешностью 1,5 дня. Ученые оценивают вероятность этого в 1,2%. Столкновение приведет к локализованным разрушениям в радиусе 30 км.

Потенциально опасная зона, куда может попасть 2024 YR4, простирается от Тихого океана через Южную Америку, Атлантику и Центральную Африку до Северной Индии, поэтому Украине или России этот астероид не угрожает.

Напомним, ученые из Швейцарии считают, что длительность суток на Земле меняется. Железное ядро планеты имеет на нее сильное влияние.

Также мы писали, что NASA отложило полет людей на Луну до 2026 года. Ранее полет был запланирован на сентябрь 2025 года.