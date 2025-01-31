Леонід Каденюк — 31 січня річниця смерті першого космонавта України

Космонавт Леонід Каденюк. Фото: NASA

У п'ятницю, 31 січня, минає сім років з дня смерті першого космонавта незалежної України Леонід Каденюка. Він перший розгорнув в космосі синьо-жовтий прапор.

Новини.LIVE зібрали цікаві факти про видатного Леоніда Каденюка.

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Цікаві факти про Леоніда Каденюка

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року у селі Клішківці Чернівецької області у родині вчителів. Ще з раннього віку він цікавився наукою та небом і мріяв підкорити космос.

Після закінчення школи він вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків і отримав там диплом льотчика-інженера. Згодом він продовжив освіту в Центрі підготовки космонавтів у Зоряному містечку біля Москви, що відкривало йому двері до майбутньої професії.

Коли Україна здобула незалежність у 1991 році, в країні з'явилося бажання заявити про себе на міжнародній арені, у тому числі й космічній галузі. Вже 1996 року Україна та NASA уклали угоду і було вирішено відправити в космос українського космонавта. Кандидатура Каденюка була погоджена майже одразу.

Місія NASA, де є Леонід Каденюк. Фото: NASA

Так, з 19 листопада по 5 грудня 1997 року він здійснив політ на американському транспортному космічному кораблі "Колумбія" місії STS-87. Завдяки йому в космосі вперше розгорнули прапор України і пролунав наш Гімн. А ще він узяв із собою в політ томик "Кобзаря".

Леонід Каденюк з українським прапором під час польоту. Фото: NASA

Повернувшись до України, генерал-майор Каденюк проходив службу в лавах ЗСУ та був начальником авіації військ ППО України. А вже 2002 року став народним депутатом від "Народної партії" IV скликання (2002–2006). У парламенті він займався покращенням соціального забезпечення військових та авіаторів.

Помер Леонід Каденюк 31 січня 2018 року від раптової зупинки серця під час ранкової пробіжки. Його поховали на Байковому кладовищі. Згадуючи космонавта, його друзі розповідали, що у житті він був надзвичайно скромною людиною, ходив пішки, їздив метро та опікувався безпритульними тваринами.

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