Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Первые результаты выборов в Молдове — кто лидирует

Первые результаты выборов в Молдове — кто лидирует

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 23:34
Результаты выборов в Молдове - партия Санду лидирует
Выборы в Молдове. Фото: Reuters

Сегодня, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись выборы в парламент. На данный момент уже подсчитано более половины голосов и известны партии-лидеры избирательной гонки.

Об этом свидетельствует официальный сайт ЦИК Молдовы.

Реклама
Читайте также:

Первые результаты парламентских выборов в Молдове

По состоянию на 23:30 уже подсчитано более 78% голосов, а если точнее — голоса подсчитали на 1779 участках из 2274. Предварительные итоги говорят о том, что:

  • партия президента Майи Санду PAS ("Действие и солидарность") набрала 44,55% голосов;
  • пророссийский "Патриотический блок" имеет 27,74%.

Остальные партии, такие как BE "ALTERNATIVA", PPDA и PARTIDUL NOSTRU, получают 8,67%, 6,56% и 6,04% соответственно.

Все другие получили около 1%, либо еще меньше.

Первые результаты выборов в Молдове — кто лидирует - фото 1
Подсчет голосов в Молдове. Фото: скриншот с сайта

Напомним, что избирательные участки в Молдове закрылись в 21:00. Явка составила почти 52%.

Также мы писали, что в Молдове сняли с выборов партию "Великая Молдова", лидер которой Виктория Фуртуне не раз призывала вернуть Молдове Буджак на юге Одесской области.

Молдова выборы политики голосование Майя Санду парламент
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации