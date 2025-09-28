Результаты выборов в Молдове - партия Санду лидирует

Первые результаты выборов в Молдове — кто лидирует
Сегодня, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись выборы в парламент. На данный момент уже подсчитано более половины голосов и известны партии-лидеры избирательной гонки.
Об этом свидетельствует официальный сайт ЦИК Молдовы.
Первые результаты парламентских выборов в Молдове
По состоянию на 23:30 уже подсчитано более 78% голосов, а если точнее — голоса подсчитали на 1779 участках из 2274. Предварительные итоги говорят о том, что:
- партия президента Майи Санду PAS ("Действие и солидарность") набрала 44,55% голосов;
- пророссийский "Патриотический блок" имеет 27,74%.
Остальные партии, такие как BE "ALTERNATIVA", PPDA и PARTIDUL NOSTRU, получают 8,67%, 6,56% и 6,04% соответственно.
Все другие получили около 1%, либо еще меньше.
Напомним, что избирательные участки в Молдове закрылись в 21:00. Явка составила почти 52%.
Также мы писали, что в Молдове сняли с выборов партию "Великая Молдова", лидер которой Виктория Фуртуне не раз призывала вернуть Молдове Буджак на юге Одесской области.
