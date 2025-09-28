Результаты выборов в Молдове - партия Санду лидирует

Выборы в Молдове. Фото: Reuters

Сегодня, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись выборы в парламент. На данный момент уже подсчитано более половины голосов и известны партии-лидеры избирательной гонки.

Об этом свидетельствует официальный сайт ЦИК Молдовы.

По состоянию на 23:30 уже подсчитано более 78% голосов, а если точнее — голоса подсчитали на 1779 участках из 2274. Предварительные итоги говорят о том, что:

партия президента Майи Санду PAS ("Действие и солидарность") набрала 44,55% голосов ;

; пророссийский "Патриотический блок" имеет 27,74%.

Остальные партии, такие как BE "ALTERNATIVA", PPDA и PARTIDUL NOSTRU, получают 8,67%, 6,56% и 6,04% соответственно.

Все другие получили около 1%, либо еще меньше.

Подсчет голосов в Молдове. Фото: скриншот с сайта

Напомним, что избирательные участки в Молдове закрылись в 21:00. Явка составила почти 52%.

Также мы писали, что в Молдове сняли с выборов партию "Великая Молдова", лидер которой Виктория Фуртуне не раз призывала вернуть Молдове Буджак на юге Одесской области.