Результати виборів у Молдові - партія Санду лідирує

Сьогодні, в неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися вибори до парламенту. Наразі вже підраховано понад половину голосів і відомі партії-лідери виборчих перегонів.

Про це свідчить офіційний сайт ЦВК Молдови.

Перші результати парламентських виборів у Молдові

Станом на 23:30 вже підраховано понад 78% голосів, а якщо точніше — голоси підрахували на 1779 дільницях із 2274. Попередні підсумки свідчать про те, що:

партія президентки Маї Санду PAS ("Дія і солідарність") набрала 44,55% голосів ;

; проросійський "Патріотичний блок" має 27,74%.

Решта партій, як-от BE "ALTERNATIVA", PPDA і PARTIDUL NOSTRU, отримують 8,67%, 6,56% і 6,04% відповідно.

Усі інші отримали близько 1%, або ще менше.

Підрахунок голосів у Молдові. Фото: скриншот із сайту

Нагадаємо, що виборчі дільниці в Молдові закрилися о 21:00. Явка становила майже 52%.

Також ми писали, що в Молдові зняли з виборів партію "Велика Молдова", лідерка якої Вікторія Фуртуне не раз закликала повернути Молдові Буджак на півдні Одеської області.