Результати виборів у Молдові - партія Санду лідирує

Перші результати виборів у Молдові — хто лідирує
Сьогодні, в неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися вибори до парламенту. Наразі вже підраховано понад половину голосів і відомі партії-лідери виборчих перегонів.
Про це свідчить офіційний сайт ЦВК Молдови.
Перші результати парламентських виборів у Молдові
Станом на 23:30 вже підраховано понад 78% голосів, а якщо точніше — голоси підрахували на 1779 дільницях із 2274. Попередні підсумки свідчать про те, що:
- партія президентки Маї Санду PAS ("Дія і солідарність") набрала 44,55% голосів;
- проросійський "Патріотичний блок" має 27,74%.
Решта партій, як-от BE "ALTERNATIVA", PPDA і PARTIDUL NOSTRU, отримують 8,67%, 6,56% і 6,04% відповідно.
Усі інші отримали близько 1%, або ще менше.
Нагадаємо, що виборчі дільниці в Молдові закрилися о 21:00. Явка становила майже 52%.
Також ми писали, що в Молдові зняли з виборів партію "Велика Молдова", лідерка якої Вікторія Фуртуне не раз закликала повернути Молдові Буджак на півдні Одеської області.
