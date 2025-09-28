Відео
Головна Новини дня Перші результати виборів у Молдові — хто лідирує

Перші результати виборів у Молдові — хто лідирує

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 23:34
Результати виборів у Молдові - партія Санду лідирує
Вибори в Молдові. Фото: Reuters

Сьогодні, в неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися вибори до парламенту. Наразі вже підраховано понад половину голосів і відомі партії-лідери виборчих перегонів.

Про це свідчить офіційний сайт ЦВК Молдови. 

Читайте також:

Перші результати парламентських виборів у Молдові

Станом на 23:30 вже підраховано понад 78% голосів, а якщо точніше — голоси підрахували на 1779 дільницях із 2274. Попередні підсумки свідчать про те, що:

  • партія президентки Маї Санду PAS ("Дія і солідарність") набрала 44,55% голосів;
  • проросійський "Патріотичний блок" має 27,74%.

Решта партій, як-от BE "ALTERNATIVA", PPDA і PARTIDUL NOSTRU, отримують 8,67%, 6,56% і 6,04% відповідно.

Усі інші отримали близько 1%, або ще менше.

Первые результаты выборов в Молдове — кто лидирует - фото 1
Підрахунок голосів у Молдові. Фото: скриншот із сайту

Нагадаємо, що виборчі дільниці в Молдові закрилися о 21:00. Явка становила майже 52%.

Також ми писали, що в Молдові зняли з виборів партію "Велика Молдова", лідерка якої Вікторія Фуртуне не раз закликала повернути Молдові Буджак на півдні Одеської області.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
