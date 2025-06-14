Обмен пленными 14 июня - первые эмоции украинских защитников

Освобожденные из плена украинские военные. Фото: Владимир Зеленский

Украина и Россия провели уже четвертый за неделю обмен пленными. Домой вернулись украинские военные, многие из которых находились в плену еще с 2022 года.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 14 июня.

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Первые эмоции освобожденных защитников

Первые слова освобожденных из плена украинских защитников - искренние, эмоциональные и полны благодарности.

"Я дома. Я свободен. Я в Украине", — эти простые фразы, которые мечтает сказать каждый, кто находится в неволе, звучали от освобожденных украинских защитников.

Один из военных не сдерживал эмоций — для него главное, что Украина выстояла, и родные в безопасности:

"У меня слов нет, чтобы описать это ощущение. Главное, что наша Украина жива и все в порядке у родных. Жду с нетерпением встречи", — говорит военный.

Еще один защитник коротко и искренне выразил радость от возвращения на родную землю.

"Мы бесконечно рады вернуться на нашу Родину", — добавляет освобожденный из плена защитник.

Отметим, что после обмена пленными 14 июня один из защитников рассказал о пытках.

Добавим, что фото с обмена пленными за 14 июня можно посмотреть по ссылке.