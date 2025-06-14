Обмен пленными 14 июня - первые эмоции украинских защитников

Первые эмоции освобожденных из плена РФ защитников — видео
Украина и Россия провели уже четвертый за неделю обмен пленными. Домой вернулись украинские военные, многие из которых находились в плену еще с 2022 года.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 14 июня.
Первые эмоции освобожденных защитников
Первые слова освобожденных из плена украинских защитников - искренние, эмоциональные и полны благодарности.
"Я дома. Я свободен. Я в Украине", — эти простые фразы, которые мечтает сказать каждый, кто находится в неволе, звучали от освобожденных украинских защитников.
Один из военных не сдерживал эмоций — для него главное, что Украина выстояла, и родные в безопасности:
"У меня слов нет, чтобы описать это ощущение. Главное, что наша Украина жива и все в порядке у родных. Жду с нетерпением встречи", — говорит военный.
Еще один защитник коротко и искренне выразил радость от возвращения на родную землю.
"Мы бесконечно рады вернуться на нашу Родину", — добавляет освобожденный из плена защитник.
Отметим, что после обмена пленными 14 июня один из защитников рассказал о пытках.
Добавим, что фото с обмена пленными за 14 июня можно посмотреть по ссылке.
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