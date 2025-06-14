Обмін полоненими 14 червня — перші емоції українських захисників

Звільнені з полону українські військові. Фото: Володимир Зеленський

Україна та Росія провели вже четвертий за тиждень обмін полоненими. Додому повернулися українські військові, чимало з яких перебували в полоні ще з 2022 року.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в суботу, 14 червня.

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Перші емоції звільнених захисників

Перші слова звільнених з полону українських захисників — щирі, емоційні та сповнені вдячності.

"Я вдома. Я вільний. Я в Україні", — ці прості фрази, які мріє сказати кожен, хто перебуває в неволі, звучали від звільнених українських захисників.

Один із військових не стримував емоцій — для нього головне, що Україна вистояла, і рідні в безпеці:

"У мене слів немає, щоб описати це відчуття. Головне, що наша Україна жива і все гаразд у рідних. Чекаю з нетерпінням зустрічі", — каже військовий.

Ще один захисник коротко і щиро висловив радість від повернення на рідну землю.

"Ми безмежно раді повернутися на нашу Батьківщину", — додає звільнений з полону захисник.

Зазначимо, що після обміну полоненими 14 червня один із захисників розповів про катування.

Додамо, що фото з обміну полоненими за 14 червня можна подивитися за посиланням.