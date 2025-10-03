Видео
Главная Новости дня Первая в семье — Принцесса Нидерландов вступила в армию

Первая в семье — Принцесса Нидерландов вступила в армию

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 23:55
Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия поступила на военную службу
Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия. Фото: Reuters

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия стала первой женщиной в истории своей королевской семьи, которая присоединилась к военной службе. Сейчас ей 21 год.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Читайте также:

Катарина-Амалия поступила на военную службу

Принцесса Оранская проходит двухлетнюю программу подготовки резервистов в Колледже Министерства обороны. Обучение включает базовую военную подготовку с ночевками под открытым небом, выполнением различных упражнений и тренировок, а также теоретические модули по стрельбе, тактике боя, передвижению, знанию оружия, лидерству и ориентированию по картам. Из-за того, что Катарина-Амалия в июне получила перелом руки после падения с лошади, первую часть обучения перенесли.

Принцесса получила младшие воинские звания: матроски третьего класса в Королевском военно-морском флоте Нидерландов и рядовой третьего класса в Королевской армии и Королевских военно-воздушных силах страны.

При поступлении для принцессы не делали исключений: как и все кандидаты, Катарина-Амалия прошла медицинское и психологическое обследование, а также проверку безопасности.

"Она должна соответствовать тем же требованиям и получать такое же отношение. И это сложный процесс, который не следует недооценивать", — подчеркнула заместитель коменданта майорка Петра Гейтеман.

Напомним, что Королевская принцесса Великобритании Анна посетила Киев 1 октября. Там она встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тогда глава государства поблагодарил принцессу Анну за внимание и поддержку Украины, а также за помощь украинцам, которые были вынуждены переехать в Великобританию из-за российской агрессии.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
