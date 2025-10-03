Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія вступила на військову службу

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія. Фото: Reuters

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія стала першою жінкою в історії своєї королівської родини, яка приєдналася до військової служби. Нині їй 21 рік.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Катаріна-Амалія вступила на військову службу

Принцеса Оранська проходить дворічну програму підготовки резервістів у Коледжі Міністерства оборони. Навчання включає базовий військовий вишкіл із ночівлями просто неба, виконанням різних вправ та тренувань, а також теоретичні модулі зі стрільби, тактики бою, пересування, знання зброї, лідерства та орієнтування за картами. Через те, що Катаріна-Амалія в червні отримала перелом руки після падіння з коня, першу частину навчання перенесли.

Принцеса отримала молодші військові звання: матроски третього класу у Королівському військово-морському флоті Нідерландів та рядової третього класу в Королівській армії й Королівських військово-повітряних силах країни.

Під час вступу для принцеси не робили винятків: як і всі кандидати, Катаріна-Амалія пройшла медичне та психологічне обстеження, а також перевірку безпеки.

"Вона повинна відповідати тим самим вимогам і отримувати таке ж ставлення. І це складний процес, який не слід недооцінювати", — наголосила заступниця коменданта майорка Петра Гейтеман.

