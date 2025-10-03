Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Перша в родині — Принцеса Нідерландів вступила в армію

Перша в родині — Принцеса Нідерландів вступила в армію

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 23:55
Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія вступила на військову службу
Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія. Фото: Reuters

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія стала першою жінкою в історії своєї королівської родини, яка приєдналася до військової служби. Нині їй 21 рік.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Реклама
Читайте також:

Катаріна-Амалія вступила на військову службу

Принцеса Оранська проходить дворічну програму підготовки резервістів у Коледжі Міністерства оборони. Навчання включає базовий військовий вишкіл із ночівлями просто неба, виконанням різних вправ та тренувань, а також теоретичні модулі зі стрільби, тактики бою, пересування, знання зброї, лідерства та орієнтування за картами. Через те, що Катаріна-Амалія в червні отримала перелом руки після падіння з коня, першу частину навчання перенесли.

Принцеса отримала молодші військові звання: матроски третього класу у Королівському військово-морському флоті Нідерландів та рядової третього класу в Королівській армії й Королівських військово-повітряних силах країни.

Під час вступу для принцеси не робили винятків: як і всі кандидати, Катаріна-Амалія пройшла медичне та психологічне обстеження, а також перевірку безпеки.

"Вона повинна відповідати тим самим вимогам і отримувати таке ж ставлення. І це складний процес, який не слід недооцінювати", — наголосила заступниця коменданта майорка Петра Гейтеман.

Нагадаємо, що Королівська принцеса Великої Британії Анна відвідала Київ 1 жовтня. Там вона зустрілась із Президентом України Володимиром Зеленським.

Тоді глава держави подякував принцесі Анні за увагу та підтримку України, а також за допомогу українцям, які були змушені переїхати до Великої Британії через російську агресію.

Міноборони Нідерланди жінки армія військова служба
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації