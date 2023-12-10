Первая партия грузовиков прибыла по железной дороге в Польшу

Грузовики на поезде. Фото: Цензор.net

В Польшу прибыла первая партия украинских грузовиков по железной дороге, сегодня, 10 декабря. После пересечения границы они поедут в свои пункты назначения автомобильными путями.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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Грузовики по железной дороге прибыли в Польшу

Уже несколько недель подряд блокируется украинско-польская граница. Укрзализныця запустила первый поезд с грузовиками в Польшу в обход блокады. Украинские грузовики успешно пересекли границу и добрались до Польши. Далее перевозчики на фурах будут направляться в пункты назначения по автодорогам.

"Партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. Украинская и польская стороны согласовали все вопросы по перевозкам и оформлению таможенных и пограничных процедур. Далее грузовики к пункту назначения направятся по автодороге", — отметили в Укрзализныце.

Там также добавили, что последующие перевозки грузовиков могут стать регулярными. В будущем будут привлечены модернизированные платформы.

Напомним, Укрзализныця будет массово переправлять через украинско-польскую границу контрейлерные поезда с грузовиками. Таможенники Польши провели проверку нагруженного 23 фурами тестового контрейлерного поезда из Украины.

Добавим, что на украинско-польской границе все еще остаются заблокированными четыре направления. В очереди находятся почти 3,5 тысячи грузовых транспортных средств.