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Перша партія вантажівок прибула залізницею до Польщі

10 грудня 2023 19:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Перша партія вантажівок прибула залізницею до Польщі
Вантажівки на потягу. Фото: Цензор.net
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

До Польщі прибула перша партія українських вантажівок залізницею, сьогодні, 10 грудня. Після перетину кордону вони поїдуть до своїх пунктів призначення автомобільними шляхами. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Вже декілька тижнів поспіль триває блокування українсько-польського кордону. Укрзалізниця запустила перший потяг з вантажівками до Польщі в обхід блокади. Українські вантажівки успішно перетнули кордон та дісталися до Польщі. Далі перевізники на фурах прямуватимуть до пунктів призначення автошляхами.

"Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом", — зазначили в Укрзалізниці.

Там також додали, що наступні перевезення вантажівок можуть стати регулярними. В майбутньому будуть залучені модернізовані платформи.

Нагадаємо, Укрзалізниця буде масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з вантажівками. Митники Польщі провели перевірку навантаженого 23 фурами тестового контрейлерного потяга з України.

Додамо, на українсько-польському кордоні все ще лишаються заблокованими чотири напрямки. В черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів.

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