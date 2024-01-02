Первая на постсоветском пространстве — одна из стран легализовала однополые браки

Эстония флаг на фоне флага ЕС. Фото: УНИАН

Эстония, 1 января, приняла закон о признании однополых браков. Она первая среди бывших стран СССР, прибегшей к этому решению.

Об этом пишет The Guardian.

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Как рассказал министр социальной защиты Сигне Рийсало, это "историческое решение положит конец многолетней правовой путанице и обеспечит чувство безопасности и равные права для каждого жителя Эстонии".

"Законы создают ясность и влияют на наши установки. Я надеюсь, что исчезнут и необоснованные страхи, а критики этого решения поймут, что оно не только ничего ни у кого не отнимает, но и дает что-то очень важное для многих", — говорит Сигне. Рийсало.

Он добавляет, что первые заявки будут обработаны и сертифицированы до 2 февраля, при этом обработка заявок обычно занимает от одного до шести месяцев.

Опросы, проведенные Эстонским центром прав человека, показали, что 53% эстонцев поддержали однополые браки. Десять лет назад этот показатель составил всего 34%.

В то же время, гомосексуализм в Эстонии был декриминализирован в 1991 году, когда страна восстановила свою независимость.

Ранее глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объяснил свое заявление об экстрадиции украинцев домой, чтобы помочь Киеву с мобилизацией. По его словам, сообщения в СМИ были несколько обезображены.