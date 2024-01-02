Перша на пострадянському просторі — одна з країн легалізувала одностатеві шлюби

Прапор Естонії на тлі прапора ЄС. Фото: УНІАН

Естонія, 1 січня, ухвалила закон про визнанння одностатевих шлюбів. Вона перша серед колишніх країн СРСР, яка вдалася до цього рішення.

Про це пише The Guardian.

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Як розповів міністр соціального захисту Сігне Рійсало, це "історичне рішення покладе край багаторічній правовій плутанині та забезпечить почуття безпеки та рівні права для кожного мешканця Естонії".

"Закони створюють ясність та впливають на наші установки. Я сподіваюся, що зникнуть і необґрунтовані страхи, а критики цього рішення зрозуміють, що воно не тільки нічого ні в кого не забирає, а й дає щось дуже важливе багатьом з нас", — каже Сігне Рійсало.

Він додає, що перші заявки будуть опрацьовані та сертифіковані до 2 лютого, при цьому опрацювання заявок зазвичай займає від одного до шести місяців.

Опитування проведені Естонським центром прав людини показали, що 53% естонців підтримали одностатеві шлюби. Десять років тому цей показник становив лише 34%.

Водночас гомосексуалізм в Естонії було декриміналізовано 1991 року, коли країна відновила свою незалежність.

Раніше очільник Міністерства внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пояснив свою заяву про екстрадицію українців додому, аби допомогти Києву з мобілізацією. За його словами, повідомлення у ЗМІ були дещо спотворені.