Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Перша на пострадянському просторі — одна з країн легалізувала одностатеві шлюби arrow

Перша на пострадянському просторі — одна з країн легалізувала одностатеві шлюби

2 січня 2024 04:31
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Перша на пострадянському просторі — одна з країн легалізувала одностатеві шлюби
Прапор Естонії на тлі прапора ЄС. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Естонія, 1 січня, ухвалила закон про визнанння одностатевих шлюбів. Вона перша серед колишніх країн СРСР, яка вдалася до цього рішення.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Одностатеві шлюби в Естонії — що відомо

Як розповів міністр соціального захисту Сігне Рійсало, це "історичне рішення покладе край багаторічній правовій плутанині та забезпечить почуття безпеки та рівні права для кожного мешканця Естонії".

"Закони створюють ясність та впливають на наші установки. Я сподіваюся, що зникнуть і необґрунтовані страхи, а критики цього рішення зрозуміють, що воно не тільки нічого ні в кого не забирає, а й дає щось дуже важливе багатьом з нас", — каже Сігне Рійсало.

Він додає, що перші заявки будуть опрацьовані та сертифіковані до 2 лютого, при цьому опрацювання заявок зазвичай займає від одного до шести місяців.

Опитування проведені Естонським центром прав людини показали, що 53% естонців підтримали одностатеві шлюби. Десять років тому цей показник становив лише 34%.

Водночас гомосексуалізм в Естонії було декриміналізовано 1991 року, коли країна відновила свою незалежність.

Раніше очільник Міністерства внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пояснив свою заяву про екстрадицію українців додому, аби допомогти Києву з мобілізацією. За його словами, повідомлення у ЗМІ були дещо спотворені.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі