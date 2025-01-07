Украинка отсудила у России моральную компенсацию на полмиллиона гривен

Судейский молоток. Фото: Pexels

Славутицкий городской суд Киевской области принял 20 декабря 2024 года заочное решение по иску матери в пользу малолетнего ребенка, пострадавшего в результате российской агрессии. Суд постановил взыскать с государства Российская Федерация 500 тысяч гривен морального вреда и 5 тысяч гривен судебного сбора.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Истица, которая представляла интересы своей малолетней дочери, доказала, что из-за вооруженной агрессии РФ против Украины семья была вынуждена покинуть временно оккупированный пгт Донское Волновахского района Донецкой области.

Ребенок получил серьезные психологические травмы: страдания от потери родного дома, переживания за близких, которые остались на оккупированной территории, и адаптация к новым условиям проживания на подконтрольной Украине территории.

Суд учел предоставленные документы, в частности справки о психологическом состоянии ребенка и подтверждение его статуса как пострадавшего в результате вооруженных действий, а также международную практику по возмещению вреда в подобных случаях.

Суд учел предоставленные документы, в частности справки о психологическом состоянии ребенка и подтверждение его статуса как пострадавшего в результате вооруженных действий.

Также отмечается, что суд руководствовался практикой Верховного Суда Украины, который установил, что Россия, совершив вооруженную агрессию против Украины, не может ссылаться на судебный иммунитет для избежания ответственности. Решение базировалось также на международных актах, осуждающих агрессию РФ, в частности резолюциях ООН и Совета Европы.

Суд постановил, что умышленные действия Российской Федерации повлекли значительные моральные страдания ребенку, нарушив его конституционные права. Учитывая это, взыскание 500 тысяч гривен является справедливой компенсацией. Судебный сбор в размере 5 тысяч гривен также возлагается на ответчика.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней или пересмотрено судом по заявлению ответчика. В случае оставления решения без изменений, оно вступает в законную силу.

Напомним, в Ивано-Франковской области присудили тюремное наказание мужчине за неявку в ТЦК. Также на Закарпатье задержали группу мужчин, которые напали на правоохранителей.