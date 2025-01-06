На Закарпатті затримано групу чоловіків за напад на правоохоронців

Поліцейські під час затримання. Фото: скриншот

У Закарпатській області п’ятеро місцевих жителів віком від 39 до 42 років затримані за підозрою у вчиненні хуліганських дій. Зокрема, нападу на правоохоронців.

Про це у понеділок, 6 січня, повідомляє поліція Закарпаття.

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Обставини інциденту

У місті Ужгород група чоловіків вступила у конфлікт із правоохоронцями, які виконували службові завдання.

Нападники спровокували словесну перепалку, нанесли тілесні ушкодження трьом поліцейським (20, 25 та 27 років) і втекли з місця події.

У постраждалих діагностували струс головного мозку та численні забої.

Оперативники встановили особи нападників.

Під час спецоперації, проведеної із залученням спецпідрозділів КОРД та РПОП, п’ятьох підозрюваних було затримано.

Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання відповідно до ст. 208 КПК України.

Їх звинувачують за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням насильства) та ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям під час виконання службових обов’язків).

Ужгородський міськрайонний суд обрав безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою. Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік, який отримав штраф від ТЦК та СП у розмірі 17 тисяч гривень, подав позов до суду. Суд виявив порушення процедури та скасував постанову.

Суд скасував штраф у 25,5 тисячі гривень, накладений ТЦК на чоловіка за ненадання інформації про сімейний стан, дітей та зміну місця роботи. Суд визнав, що громадянина не можна штрафувати за ненадання даних, які вже є у державних реєстрах.