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На Закарпатье напали на полицейских — что грозит задержанным

6 января 2025 21:15
Катерина Османская - Редактор
На Закарпатье задержана группа мужчин за нападение на правоохранителей
Полицейские в ходе задержания. Фото: скриншот
Катерина Османская - Редактор

В Закарпатской области пятеро местных жителей в возрасте от 39 до 42 лет задержаны по подозрению в совершении хулиганских действий. В частности, нападения на правоохранителей.

Об этом в понедельник, 6 января, сообщает полиция Закарпатья.

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Обстоятельства инцидента

В городе Ужгороде группа мужчин вступила в конфликт с правоохранителями, которые выполняли служебные задачи.

Нападавшие спровоцировали словесную перепалку, нанесли телесные повреждения трем полицейским (20, 25 и 27 лет) и скрылись с места происшествия.

У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Оперативники установили личности нападавших.

В ходе спецоперации, проведенной с привлечением спецподразделений КОРД и РПОП, пятеро подозреваемых были задержаны.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Их обвиняют по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство с применением насилия) и ч. 2 ст. 345 УКУ (умышленное причинение телесных повреждений правоохранителям при исполнении служебных обязанностей).

Ужгородский горрайонный суд избрал безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, мужчина, который получил штраф от ТЦК и СП в размере 17 тысяч гривен, подал иск в суд. Суд обнаружил нарушение процедуры и отменил постановление.

Суд отменил штраф в 25,5 тысячи гривен, наложенный ТЦК на мужчину за непредоставление информации о семейном положении, детях и смене места работы. Суд признал, что гражданина нельзя штрафовать за непредоставление данных, которые уже есть в государственных реестрах.

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