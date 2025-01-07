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Переселенка з Донеччини подала в суд на Росію за моральну шкоду

7 січня 2025 09:10
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Українка відсудила в Росії моральну компенсацію на пів мільйона гривень
Суддівський молоток. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Славутицький міський суд Київської області ухвалив 20 грудня 2024 року заочне рішення щодо позову матері на користь малолітньої дитини, яка постраждала внаслідок російської агресії. Суд постановив стягнути з держави Російська Федерація 500 тисяч гривень моральної шкоди та 5 тисяч гривень судового збору.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Позивачка, яка представляла інтереси своєї малолітньої дочки, довела, що через збройну агресію РФ проти України сім’я була змушена покинути тимчасово окуповане смт Донське Волноваського району Донецької області.

Дитина зазнала серйозних психологічних травм: страждання від втрати рідного дому, переживання за близьких, які залишились на окупованій території, та адаптація до нових умов проживання на підконтрольній Україні території.

Суд врахував надані документи, зокрема довідки про психологічний стан дитини та підтвердження її статусу як постраждалої внаслідок збройних дій, а також міжнародну практику з відшкодування шкоди в подібних випадках.

Також зазначається, що суд керувався практикою Верховного Суду України, який встановив, що Росія, вчинивши збройну агресію проти України, не може посилатися на судовий імунітет для уникнення відповідальності. Рішення базувалося також на міжнародних актах, які засуджують агресію РФ, зокрема резолюціях ООН і Ради Європи.

Суд постановив, що умисні дії Російської Федерації спричинили значні моральні страждання дитині, порушивши її конституційні права. Зважаючи на це, стягнення 500 тисяч гривень є справедливою компенсацією. Судовий збір у розмірі 5 тисяч гривень також покладається на відповідача.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів або переглянуте судом за заявою відповідача. У разі залишення рішення без змін, воно набуває законної сили.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області присудили тюремне покарання чоловікові за неявку до ТЦК. Також на Закарпатті затримали групу чоловіків, які напали на правоохоронців

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