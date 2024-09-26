В Ивано-Франковске судили мужчину, который переправлял уклонистов за границу

Ивано-Франковский городской суд. Фото: Суспільне

Ивано-Франковский городской суд признал менеджера ООО "Укрспецоборонконтракт", виновным в незаконной переправке людей через государственную границу Украины. Жителя Надворной приговорили к пяти годам лишения свободы за организацию перевозок водителей, фиктивно зарегистрированных в системе "Шлях", в страны ЕС. Однако суд заменил реальный срок заключения на три года условно.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно решению суда от 19 сентября, Зеленевич вместе с соучастниками в 2022-2023 годах организовал перевозку семи водителей, работавших по документам в луцких компаниях "Запад Сап Трейд" и "Спринт Транс", через пункты пропуска на границе во Львовской и Черновицкой областях. За это он получил 17,5 тысячи долларов.

В ходе судебного разбирательства Зеленевич признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд также учел его молодой возраст, отсутствие предварительных судимостей и добровольную передачу 150 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Решение суда

Судья, рассмотрев дело, признал Зеленевича виновным и назначил ему пятилетний срок лишения свободы. Впрочем, наказание было смягчено до трех лет условного срока.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд лишил мужчины свободы на один год. Причиной послужило то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации.

Также в Черниговской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.