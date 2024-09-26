В Івано-Франківську судили чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон

Івано-Франківський міський суд. Фото: Суспільне

Івано-Франківський міський суд визнав менеджера ТОВ "Укрспецоборонконтракт" винним у незаконному переправленні людей через державний кордон України. Жителя Надвірної засудили до п'яти років позбавлення волі за організацію перевезень водіїв, які були фіктивно зареєстровані у системі "Шлях", до країн ЄС. Однак суд замінив реальний термін ув'язнення на три роки умовно.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з рішенням суду від 19 вересня, Зеленевич разом зі співучасниками у 2022-2023 роках організував перевезення семи водіїв, які за документами працювали у луцьких компаніях "Захід Сап Трейд" і "Спринт Транс", через пункти пропуску на кордоні у Львівській та Чернівецькій областях. За це він отримав 17,5 тисяч доларів.

Під час судового розгляду Зеленевич визнав свою провину й уклав угоду з прокурором. Суд також врахував його молодий вік, відсутність попередніх судимостей і добровільну передачу 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Рішення суду

Суддя, розглянувши справу, визнав Зеленевича винним і призначив йому п'ятирічний термін позбавлення волі. Втім, покарання було пом'якшене до трьох років умовного терміну.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд позбавив чоловіка волі на один рік. Причиною стало те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Також у Чернігівській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.