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Відмовився від мобілізації та сховався від ТЦК — як суд покарав чоловіка

25 вересня 2024 22:33
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Чернігівщині судили чоловіка від мобілізації та сховався від ТЦК
Судове засідання. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Чернігівській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Це рішення ухвалив Сосницький районний суд.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, в квітні 2024 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. Після отримання повістки йому належало вирушити до військової частини, однак він ухилився від призову, ховаючись від представників територіального центру комплектування (ТЦК).

На суді обвинувачений частково визнав свою провину, стверджуючи, що проходження медичної комісії було формальним, і зазначив, що не відвідував деякі кабінети. Коли до нього мали приїхати представники ТЦК для відправлення, він залишив свій дім. Чоловік пояснив, що перед мобілізацією потребує лікування і не має коштів на медичні послуги, хоча не звертався до медичних установ.

Представники ТЦК підтвердили слова обвинуваченого, зазначивши, що він не перебував удома та не відповідав на телефонні дзвінки. Лише ввечері чоловік зателефонував, повідомивши про своє бажання відмовитися від мобілізації.

Рішення суду

Розглянувши всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у місті Славутич Київської області чоловік вбив, а потім закопав у лісі жінку. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Також ми писали, що перед судом постануть троє злочинців, які у Харкові на замовлення вбили чоловіка, завдавши йому понад 200 ударів ломом і битою.

Україна Чернігівська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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