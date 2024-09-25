В Черниговской области судили мужчину, который скрылся от ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области

В Черниговской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Это решение принял Сосницкий районный суд.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года мужчину сочли годным к службе в армии. После получения повестки ему предстояло отправиться в воинскую часть, однако он уклонился от призыва, скрываясь от представителей территориального центра комплектования (ТЦК).

На суде обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что прохождение медицинской комиссии было формальным, и отметил, что не посещал некоторые кабинеты. Когда к нему должны были приехать представители ТЦК для отправки, он покинул свой дом. Мужчина пояснил, что перед мобилизацией нуждается в лечении и нет средств на медицинские услуги, хотя не обращался в медицинские учреждения.

Представители ТЦК подтвердили слова обвиняемого, отметив, что он не был дома и не отвечал на телефонные звонки. Лишь вечером мужчина позвонил по телефону, сообщив о своем желании отказаться от мобилизации.

Решение суда

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в городе Славутич Киевской области мужчина убил, а затем зарыл в лесу женщину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также мы писали, что перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой.