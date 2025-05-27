Переправляли уклонистов за границу - полиция разоблачила преступников

Полиция задержала преступников. Фото: Нацполиция

В результате масштабной спецоперации, проведенной с участием более 300 правоохранителей в шести областях Украины, удалось разоблачить и обезвредить организованную межрегиональную преступную группу. Злоумышленники помогали военнослужащим самовольно покидать воинские части, учебные центры и госпитали, а впоследствии — незаконно пересекать государственную границу.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины во вторник, 27 мая.

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Детали дела

По данным следствия, организаторами схемы были двое жителей Черновицкой области — 55-ти и 65-летнего возраста. К преступной деятельности они привлекли и адвоката из Львова, которая подыскивала потенциальных "клиентов" среди военнообязанных. За немалое вознаграждение она убеждала их бежать с мест службы.

Еще пятеро участников группировки занимались непосредственной организацией маршрута и сопровождением беглецов к границе, а также незаконной переправкой в Румынию и Молдову в обход официальных пунктов пропуска.

Цена "побега" варьировалась от 3 до 6 тысяч долларов. А тем, кто хотел окончательно покинуть страну, предлагали за дополнительные 12-15 тысяч долларов нелегально пересечь границу.

Всем девяти участникам преступной группы уже объявлено подозрение. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция задержала преступников. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали организаторов схемы. Фото: Нацполиция

Напомним, что в разгар ночного ливня несколько украинцев, надев гидрокостюмы, попытались пересечь Днестр вплавь, чтобы незаконно добраться до территории Молдовы. Их намерения вовремя заметили пограничники с помощью беспилотника, поэтому мужчины вынуждены были поспешно бежать, оставив свои попытки позади.

А на Закарпатье местный житель незаконно помог одному из уклонистов пересечь реку Тиса, чтобы тот избежал мобилизации. После разоблачения правонарушения дело рассмотрели в суде, по результатам чего мужчину привлекли к ответственности и назначили соответствующее наказание.