Переправляли ухилянтів за кордон — поліція викрила злочинців

Поліція затримала злочинців. Фото: Нацполіція

У результаті масштабної спецоперації, проведеної за участю понад 300 правоохоронців у шести областях України, вдалося викрити й знешкодити організовану міжрегіональну злочинну групу. Зловмисники допомагали військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри та госпіталі, а згодом — незаконно перетинати державний кордон.

Про це повідомила Національна поліція України у вівторок, 27 травня.

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Деталі справи

За даними слідства, організаторами схеми були двоє мешканців Чернівецької області — 55-ти та 65-річного віку. До злочинної діяльності вони залучили й адвокатку зі Львова, яка підшуковувала потенційних "клієнтів" серед військовозобов’язаних. За чималу винагороду вона переконувала їх тікати з місць служби.

Ще п’ятеро учасників угруповання займалися безпосередньою організацією маршруту та супроводом утікачів до кордону, а також незаконним переправленням до Румунії та Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску.

Ціна "втечі" варіювалася від 3 до 6 тисяч доларів. А тим, хто хотів остаточно покинути країну, пропонували за додаткові 12–15 тисяч доларів нелегально перетнути кордон.

Усім дев’ятьом учасникам злочинної групи вже оголошено підозру. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція затримала злочинців. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали організаторів схеми. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у розпал нічної зливи кілька українців, одягнувши гідрокостюми, спробували перетнути Дністер уплав, щоби незаконно дістатися території Молдови. Їхні наміри вчасно помітили прикордонники за допомогою безпілотника, тож чоловіки змушені були поспіхом тікати, залишивши свої спроби позаду.

А на Закарпатті місцевий житель незаконно допоміг одному з ухилянтів перетнути річку Тиса, аби той уникнув мобілізації. Після викриття правопорушення справу розглянули в суді, за результатами чого чоловіка притягнули до відповідальності та призначили відповідне покарання.