На Закарпатті чоловіка засудили за незаконне переправлення ухилянта через Тису

Затримання ухилянтів, які хотіли переплисти Тису. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області чоловік переправив ухилянта через Тису. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На Берегівщині у лютому минулого року викрили схему від мобілізації.

Чоловік, діючи за попередньою змовою з невстановленим спільником, зателефонував особі, яка хотіла уникнути мобілізації, та повідомив про необхідність приїхати до селища Вилок.

Звідти ухилянта спочатку привезли до ромського поселення, а потім — через лісову місцевість — до оселі обвинуваченого.

Там переправник видав "клієнту" гідрокостюм і пояснив, як перетнути річку Тиса, використовуючи гумову камеру. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після передачі йому 1 500 доларів.

Під час судового засідання чоловік не визнав своєї провини. За його словами, до нього в двір зайшли хлопці, які хотіли перетнути кордон. Однак фігурант нібито сказав їм, що "не допоможе".

Водночас ухилянт зізнався, що у Telegram шукав спосіб перетнути кордон та повідомив про схему правоохоронцям. Свідок засвідчив, що обвинувачений надавав інструкції, допоміг йому вдягти гідрокостюм та отримав за це грошову винагороду.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Йому призначили сім років увʼязнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та охорони державного кордону строком на три роки з конфіскацією майна

Нагадаємо, на Львівщині чоловік не прийшов до ТЦК після того, як отримав повістку. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше у Чернівецькій області 27-річний чоловік переправляв ухилянтів через кордон. Йдеться про колишнього солдата-навідника, який самовільно залишив частину.