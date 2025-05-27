На Закарпатье мужчину судили за незаконную переправку уклониста через Тису

Задержание уклонистов, которые хотели переплыть Тису. Фото: ГПСУ

В Закарпатской области мужчина переправил уклониста через Тису. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На Береговщине в феврале прошлого года разоблачили схему от мобилизации.

Мужчина, действуя по предварительному сговору с неустановленным сообщником, позвонил лицу, которое хотело избежать мобилизации, и сообщил о необходимости приехать в поселок Вилок.

Оттуда уклониста сначала привезли в ромское поселение, а затем — через лесную местность — в дом обвиняемого.

Там переправщик выдал "клиенту" гидрокостюм и объяснил, как пересечь реку Тиса, используя резиновую камеру. Правоохранители задержали фигуранта сразу после передачи ему 1 500 долларов.

Во время судебного заседания мужчина не признал своей вины. По его словам, к нему во двор зашли ребята, которые хотели пересечь границу. Однако фигурант якобы сказал им, что "не поможет".

В то же время уклонист признался, что в Telegram искал способ пересечь границу и сообщил о схеме правоохранителям. Свидетель показал, что обвиняемый предоставлял инструкции, помог ему надеть гидрокостюм и получил за это денежное вознаграждение.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным в незаконной переправке мужчин за границу. Ему назначили семь лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и охраны государственной границы сроком на три года с конфискацией имущества

Напомним, на Львовщине мужчина не пришел в ТЦК после того, как получил повестку. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее в Черновицкой области 27-летний мужчина переправлял уклонистов через границу. Речь идет о бывшем солдате-наводчике, который самовольно оставил часть.