Закарпатца приговорили к 7 годам за переправу призывника в гидрокостюме

Пограничники плавают по Тисе. Фото: ГПСУ

Виноградовский районный суд Закарпатской области признал виновным жителя пгт Вилок в незаконной переправке лица призывного возраста через государственную границу Украины. По приговору мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности в течение трех лет.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчине за 1500 долларов США предложили переплыть Тису в гидрокостюме

Следствием установлено, что в начале февраля 2024 года неустановленный сообщник обвиняемого подыскал клиента, который за 1 500 долларов США согласился на незаконное пересечение границы с Венгрией. Для этого он должен был переплыть реку Тиса в гидрокостюме.

Организацией маршрута занимались как минимум три человека: один встречал призывника возле супермаркета в Берегово, другой вез его в Вилок, а третий - обвиняемый - предоставил ему инструкции и подготовил к переправе. Подготовка и перемещение происходили в темное время суток с использованием объездных дорог, чтобы избежать встречи с правоохранителями.

Правоохранители вели наблюдение за фигурантами, а сам "беглец" согласился на сотрудничество с полицией. Он сообщил, что искал способы выезда через Telegram, где нашел организаторов. К дому обвиняемого его привез представитель ромской национальности. Там мужчина встретил хозяина - "деда", которого впоследствии узнал как организатора.

Тот сообщил, что надо немного подождать, потому что гидрокостюм должны принести другие лица. Вскоре пришли неизвестные мужчина и женщина, которым клиент передал 100 долларов и 2000 гривен за костюм. Еще 1400 долларов он отдал обвиняемому за переправу.

После получения денег и подготовки к пересечению границы все участники были задержаны полицией.

В суде обвиняемый своей вины не признал. Утверждал, что ребята пришли к нему без приглашения, попросились только переодеться и оставить вещи. Настаивал, что никого не звал, не брал денег и не давал гидрокостюм. Однако его объяснения были опровергнуты материалами негласных следственных действий — видео- и аудиозаписями, а также показаниями, согласно которым он давал указания, брал деньги, организовал транспорт и консультировал по пересечению реки.

Суд пришел к выводу, что преступление было совершено из корыстных побуждений, в сговоре с другими лицами и с использованием условий военного положения. За это мужчине назначено 7 лет заключения с конфискацией имущества.

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