Закарпатця засудили до 7 років за переправу призовника в гідрокостюмі

Прикордонники плавають по Тисі. Фото: ДПСУ

Виноградівський районний суд Закарпатської області визнав винним мешканця смт Вилок у незаконному переправленні особи призовного віку через державний кордон України. За вироком, чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади протягом трьох років.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловіку за 1500 доларів США запропонували переплисти Тису в гідрокостюмі

Слідством встановлено, що на початку лютого 2024 року невстановлений спільник обвинуваченого підшукав клієнта, який за 1 500 доларів США погодився на незаконний перетин кордону з Угорщиною. Для цього він мав переплисти річку Тиса в гідрокостюмі.

Організацією маршруту займалися щонайменше троє осіб: один зустрічав призовника біля супермаркету в Берегові, інший віз його до Вилока, а третій — обвинувачений — надав йому інструкції та підготував до переправи. Підготовка й переміщення відбувались у темну пору доби з використанням об’їзних доріг, аби уникнути зустрічі з правоохоронцями.

Правоохоронці вели спостереження за фігурантами, а сам "утікач" погодився на співпрацю із поліцією. Він повідомив, що шукав способи виїзду через Telegram, де знайшов організаторів. До будинку обвинуваченого його привіз представник ромської національності. Там чоловік зустрів господаря — "діда", якого згодом упізнав як організатора.

Той повідомив, що треба трохи почекати, бо гідрокостюм мають принести інші особи. Незабаром прийшли невідомі чоловік та жінка, яким клієнт передав 100 доларів і 2000 гривень за костюм. Ще 1400 доларів він віддав обвинуваченому за переправу.

Після отримання грошей і підготовки до перетину кордону всі учасники були затримані поліцією.

У суді обвинувачений своєї провини не визнав. Стверджував, що хлопці прийшли до нього без запрошення, попросилися лише перевдягнутись і залишити речі. Наполягав, що нікого не кликав, не брав грошей і не давав гідрокостюм. Проте його пояснення були спростовані матеріалами негласних слідчих дій — відео- та аудіозаписами, а також свідченнями, згідно з якими він давав вказівки, брав гроші, організував транспорт і консультував щодо перетину річки.

Суд дійшов висновку, що злочин було вчинено з корисливих мотивів, у змові з іншими особами та з використанням умов воєнного стану. За це чоловіку призначено 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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