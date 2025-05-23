Військовослужбовець напідпитку неодноразово телефонував до поліції з повідомленнями про мінування у Полтаві

Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд Київського району Полтави розглянув справу щодо військового, який повідомляв про неправдиві замінування об'єктів критичної інфраструктури міста. Сам боєць у той час був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, у 2024 році чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, звернувся до поліції з повідомленням про замінування декількох житлових будинків у Полтаві. Після проведення перевірки фахівці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Виявилося, що це не перше хибне повідомлення про замінування від цього обвинуваченого. Чоловік визнав свою провину і пояснив свої дії станом алкогольного сп'яніння. Він вибачився перед судом та висловив бажання продовжити військову службу в лавах ЗСУ.

Яке рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки з іспитовим строком на 1 рік.

Раніше повідомлялось, що у Харківської області прикордонника покарали за відмову вирушити на бойову позицію під час воєнного стану. Суд вирішив не призначати йому тюремне ув’язнення.

Також ми писали, що на Одещині раніше вже судимий військовий прокрадався у чужі домоволодіння та здійснював крадіжки.