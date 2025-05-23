Военнослужащий навеселе неоднократно звонил в полицию с сообщениями о минировании в Полтаве

Боец ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд Киевского района Полтавы рассмотрел дело в отношении военного, который сообщал о ложных заминированиях объектов критической инфраструктуры города. Сам боец в то время был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, в 2024 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился в полицию с сообщением о минировании нескольких жилых домов в Полтаве. После проведения проверки специалисты не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Оказалось, что это не первое ложное сообщение о минировании от этого обвиняемого. Мужчина признал свою вину и объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения. Он извинился перед судом и выразил желание продолжить военную службу в рядах ВСУ.

Какое решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с испытательным сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пограничника наказали за отказ отправиться на боевую позицию во время военного положения. Суд решил не назначать ему тюремное заключение.

Также мы писали, что в Одесской области ранее уже судимый военный прокрадывался в чужие домовладения и совершал кражи.