Перевод часов в 2024 году — в октябре Украина переходит на зимнее время

Переход Украины на зимнее время — когда в последний раз переведут часы
Перевод часов — оптимизация рабочего времени, устаревшая традиция или стресс для организма. В этом году Украина будет снова переводить часы — в ночь с 26 на 27 стрелки нужно перевести на час назад. Обещают, что в этот раз эта манипуляция будет проходить последний раз, ведь Верховная Рада отменила перевод часов на летнее время.
Всю информацию по переходу на зимнее время собрали Новини.LIVE.
Когда появилась традиция перевода часов
Сегодня в мире более 60 стран переводят стрелки часов в зависимости от сезона. В странах ЕС, а также Канаде, Израиле, Иране, Австралии и Великобритании практикуют смену времени. Однако и в Европе уже задумываются над тем, чтобы отменить перевод.
Считается, что главная цель изменения времени — уменьшение потребности в электрическом освещении и экономия таким образом электроэнергии. Кроме того, это должно влиять на все сферы жизни, ведь может улучшить производительность и снизить расходы.
В 1784 году посол США во Франции Бенджамин Франклин подсчитал, сколько часов парижане тратят на сон утром, когда солнце уже взошло, и сколько вечером сжигают свечей, прежде чем лечь спать. Посчитал Франклин и количество электроэнергии, которую смогут сэкономить фабрики и заводы, если работники будут работать при дневном свете. Тогда перевод часов должен был способствовать экономии электроэнергии.
Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой состоялся в 1908 году в Великобритании. Первой страной, которая официально внедрила летнее время (зимнее — это стандартное время, по которому велся учет до этого) стала Германия в 1916 году. Через два года практику подхватили в США, а впоследствии идею поддержали еще более 100 стран, однако впоследствии некоторые отказались.
Переход на зимнее время в Украине
В последнее воскресенье октября Украина вместе с другими странами переводит стрелки часов. В 2024 году это произойдет в ночь с 26 на 27 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки должны быть переведены на час назад, то есть на 03:00. Таким образом украинцы получают дополнительный час сна в воскресенье.
В момент перехода "на зиму" все гаджеты — ноутбуки, смарт-часы и другие устройства — автоматически переводят время. Переводить вручную нужно только механические часы.
Однако в этом году это может быть последний перевод, так как Верховная Рада приняла решение отменить переход на летнее время.
Прыжки с летнего на зимнее время — влияние на организм
Прыжки с летнего на зимнее время — влияние на организм
Ежегодный перевод стрелок на один час вперед весной и на час назад осенью имеет негативные последствия. Многие медики считают, что это существенно влияет на здоровье людей во время адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.
Однако шведские ученые обнаружили, что переход на "зимнее время" в последнее воскресенье октября снижает риск сердечного приступа в понедельник. Основная причина этого — изменения в продолжительности сна, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
Между тем переход на "летнее время" негативно сказывается на самочувствии. Из-за значительного стресса люди часто сталкиваются с такими проблемами:
- головная боль;
- рост риска инфаркта;
- обострение хронических заболеваний;
- ощущение усталости.
Как адаптироваться к изменениям
Специалисты советуют за неделю до смены времени ложиться спать на 15 минут раньше, чтобы организм легче перенес переход на "зимнее время". После перевода часов также стоит:
- придерживаться стабильного режима сна,
- больше времени проводить на свежем воздухе,
- заниматься физическими упражнениями.
Переход на зимнее время в Украине в 2024 году
В 2024 году в ночь с 26 на 27 октября украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время, ведь Верховная Рада отменила переход на летнее время.
В 04:00 по киевскому времени стрелки в механических часах надо перевести на один час назад — на 03:00. Электронные приборы должны сделать это самостоятельно. В результате украинцы получат дополнительный час сна в воскресенье, 27 октября.
Напомним, недавно Верховная Рада объяснила, почему отменила перевод часов в Украину.
Также Новини.LIVE писали, что отменить ежегодные переводы часов призвали и ученые. Они обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснили все недостатки.
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