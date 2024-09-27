Перевод часов в 2024 году — в октябре Украина переходит на зимнее время

Девушка держит карманные часы. Фото: freepik

Перевод часов — оптимизация рабочего времени, устаревшая традиция или стресс для организма. В этом году Украина будет снова переводить часы — в ночь с 26 на 27 стрелки нужно перевести на час назад. Обещают, что в этот раз эта манипуляция будет проходить последний раз, ведь Верховная Рада отменила перевод часов на летнее время.

Всю информацию по переходу на зимнее время собрали Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда появилась традиция перевода часов

Сегодня в мире более 60 стран переводят стрелки часов в зависимости от сезона. В странах ЕС, а также Канаде, Израиле, Иране, Австралии и Великобритании практикуют смену времени. Однако и в Европе уже задумываются над тем, чтобы отменить перевод.

Считается, что главная цель изменения времени — уменьшение потребности в электрическом освещении и экономия таким образом электроэнергии. Кроме того, это должно влиять на все сферы жизни, ведь может улучшить производительность и снизить расходы.

В 1784 году посол США во Франции Бенджамин Франклин подсчитал, сколько часов парижане тратят на сон утром, когда солнце уже взошло, и сколько вечером сжигают свечей, прежде чем лечь спать. Посчитал Франклин и количество электроэнергии, которую смогут сэкономить фабрики и заводы, если работники будут работать при дневном свете. Тогда перевод часов должен был способствовать экономии электроэнергии.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой состоялся в 1908 году в Великобритании. Первой страной, которая официально внедрила летнее время (зимнее — это стандартное время, по которому велся учет до этого) стала Германия в 1916 году. Через два года практику подхватили в США, а впоследствии идею поддержали еще более 100 стран, однако впоследствии некоторые отказались.

Переход на зимнее время в Украине

В последнее воскресенье октября Украина вместе с другими странами переводит стрелки часов. В 2024 году это произойдет в ночь с 26 на 27 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки должны быть переведены на час назад, то есть на 03:00. Таким образом украинцы получают дополнительный час сна в воскресенье.

В момент перехода "на зиму" все гаджеты — ноутбуки, смарт-часы и другие устройства — автоматически переводят время. Переводить вручную нужно только механические часы.

Однако в этом году это может быть последний перевод, так как Верховная Рада приняла решение отменить переход на летнее время.

Прыжки с летнего на зимнее время — влияние на организм

Прыжки с летнего на зимнее время — влияние на организм

Ежегодный перевод стрелок на один час вперед весной и на час назад осенью имеет негативные последствия. Многие медики считают, что это существенно влияет на здоровье людей во время адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Однако шведские ученые обнаружили, что переход на "зимнее время" в последнее воскресенье октября снижает риск сердечного приступа в понедельник. Основная причина этого — изменения в продолжительности сна, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Между тем переход на "летнее время" негативно сказывается на самочувствии. Из-за значительного стресса люди часто сталкиваются с такими проблемами:

головная боль;

рост риска инфаркта;

обострение хронических заболеваний;

ощущение усталости.

Как адаптироваться к изменениям

Специалисты советуют за неделю до смены времени ложиться спать на 15 минут раньше, чтобы организм легче перенес переход на "зимнее время". После перевода часов также стоит:

придерживаться стабильного режима сна,

больше времени проводить на свежем воздухе,

заниматься физическими упражнениями.

Переход на зимнее время в Украине в 2024 году

В 2024 году в ночь с 26 на 27 октября украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время, ведь Верховная Рада отменила переход на летнее время.

В 04:00 по киевскому времени стрелки в механических часах надо перевести на один час назад — на 03:00. Электронные приборы должны сделать это самостоятельно. В результате украинцы получат дополнительный час сна в воскресенье, 27 октября.

Напомним, недавно Верховная Рада объяснила, почему отменила перевод часов в Украину.

Также Новини.LIVE писали, что отменить ежегодные переводы часов призвали и ученые. Они обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснили все недостатки.