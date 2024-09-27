Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Переход Украины на зимнее время — когда в последний раз переведут часы arrow

Переход Украины на зимнее время — когда в последний раз переведут часы

27 сентября 2024 14:04
Карина Приходько - Редактор
Перевод часов в 2024 году — в октябре Украина переходит на зимнее время
Девушка держит карманные часы. Фото: freepik
Карина Приходько - Редактор

Перевод часов — оптимизация рабочего времени, устаревшая традиция или стресс для организма. В этом году Украина будет снова переводить часы — в ночь с 26 на 27 стрелки нужно перевести на час назад. Обещают, что в этот раз эта манипуляция будет проходить последний раз, ведь Верховная Рада отменила перевод часов на летнее время.

Всю информацию по переходу на зимнее время собрали Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда появилась традиция перевода часов

Сегодня в мире более 60 стран переводят стрелки часов в зависимости от сезона. В странах ЕС, а также Канаде, Израиле, Иране, Австралии и Великобритании практикуют смену времени. Однако и в Европе уже задумываются над тем, чтобы отменить перевод.

Считается, что главная цель изменения времени — уменьшение потребности в электрическом освещении и экономия таким образом электроэнергии. Кроме того, это должно влиять на все сферы жизни, ведь может улучшить производительность и снизить расходы.

В 1784 году посол США во Франции Бенджамин Франклин подсчитал, сколько часов парижане тратят на сон утром, когда солнце уже взошло, и сколько вечером сжигают свечей, прежде чем лечь спать. Посчитал Франклин и количество электроэнергии, которую смогут сэкономить фабрики и заводы, если работники будут работать при дневном свете. Тогда перевод часов должен был способствовать экономии электроэнергии.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой состоялся в 1908 году в Великобритании. Первой страной, которая официально внедрила летнее время (зимнее — это стандартное время, по которому велся учет до этого) стала Германия в 1916 году. Через два года практику подхватили в США, а впоследствии идею поддержали еще более 100 стран, однако впоследствии некоторые отказались.

Переход на зимнее время в Украине

В последнее воскресенье октября Украина вместе с другими странами переводит стрелки часов. В 2024 году это произойдет в ночь с 26 на 27 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки должны быть переведены на час назад, то есть на 03:00. Таким образом украинцы получают дополнительный час сна в воскресенье.

В момент перехода "на зиму" все гаджеты — ноутбуки, смарт-часы и другие устройства — автоматически переводят время. Переводить вручную нужно только механические часы.

Однако в этом году это может быть последний перевод, так как Верховная Рада приняла решение отменить переход на летнее время.

Прыжки с летнего на зимнее время — влияние на организм

Прыжки с летнего на зимнее время — влияние на организм
Ежегодный перевод стрелок на один час вперед весной и на час назад осенью имеет негативные последствия. Многие медики считают, что это существенно влияет на здоровье людей во время адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Однако шведские ученые обнаружили, что переход на "зимнее время" в последнее воскресенье октября снижает риск сердечного приступа в понедельник. Основная причина этого — изменения в продолжительности сна, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Между тем переход на "летнее время" негативно сказывается на самочувствии. Из-за значительного стресса люди часто сталкиваются с такими проблемами:

  • головная боль;
  • рост риска инфаркта;
  • обострение хронических заболеваний;
  • ощущение усталости.

Как адаптироваться к изменениям

Специалисты советуют за неделю до смены времени ложиться спать на 15 минут раньше, чтобы организм легче перенес переход на "зимнее время". После перевода часов также стоит:

  • придерживаться стабильного режима сна,
  • больше времени проводить на свежем воздухе,
  • заниматься физическими упражнениями.

Переход на зимнее время в Украине в 2024 году

В 2024 году в ночь с 26 на 27 октября украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время, ведь Верховная Рада отменила переход на летнее время.

В 04:00 по киевскому времени стрелки в механических часах надо перевести на один час назад — на 03:00. Электронные приборы должны сделать это самостоятельно. В результате украинцы получат дополнительный час сна в воскресенье, 27 октября.

Напомним, недавно Верховная Рада объяснила, почему отменила перевод часов в Украину.

Также Новини.LIVE писали, что отменить ежегодные переводы часов призвали и ученые. Они обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснили все недостатки.

Верховная Рада здоровье Украина перевод часов зимнее время летнее время

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:26 Автомобили смяло — в Киеве случилось страшное ДТП (фото)

14:26 Скандал в Одессе — полицейская обругала тех, кто делает замечания из-за языка

14:25 Ребров вычеркнул двух звезд из заявки сборной Украины — о ком речь

14:22 Беженцев в Канаде ждут трудности — какие действуют условия и размер помощи

14:04 Переход Украины на зимнее время — когда в последний раз переведут часы

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

14:03 Кому повысят пенсии в 2025 году — в Минсоцполитики назвали категорию украинцев

14:00 В Киеве работник Нацбанка угрожал оружием военному — детали скандала

13:59 Последние теплые дни перед похолоданием — прогноз погоды в Киеве на завтра

13:58 В Одесской области раскрыли международный наркокартель — подробности

13:49 Минималка и прожиточный минимум в Украине — что изменится в 2025 году

14:26 Автомобили смяло — в Киеве случилось страшное ДТП (фото)

14:26 Скандал в Одессе — полицейская обругала тех, кто делает замечания из-за языка

14:25 Ребров вычеркнул двух звезд из заявки сборной Украины — о ком речь

14:22 Беженцев в Канаде ждут трудности — какие действуют условия и размер помощи

14:04 Переход Украины на зимнее время — когда в последний раз переведут часы

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

14:03 Кому повысят пенсии в 2025 году — в Минсоцполитики назвали категорию украинцев

14:00 В Киеве работник Нацбанка угрожал оружием военному — детали скандала

13:59 Последние теплые дни перед похолоданием — прогноз погоды в Киеве на завтра

13:58 В Одесской области раскрыли международный наркокартель — подробности

13:49 Минималка и прожиточный минимум в Украине — что изменится в 2025 году

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации