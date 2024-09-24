Переведення годинників 2024 — коли Україна переходить на зимовий час

Переведення годинника. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Багато країн вже понад 100 років практикують перехід із зимового на літній час та навпаки, і Україна не є винятком. Однак цієї осені переведення годинників в Україні буде останнім і навесні стрілки не будуть переводити назад.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо переведення годинників.

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Коли та куди потрібно буде перевести стрілки годинників

Цьогоріч переведення годинників із літнього на зимовий час відбудеться з 26 на 27 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки годинників будуть переведені на одну годину назад — на 03:00. Таким чином українці отримають додаткову годину сну в цей день.

У цей час уся техніка, зокрема, смартгодинники, комп'ютери, гаджети тощо автоматично встановлять потрібний час. Переводити вручну доведеться лише механічні годинники.

Однак, цей перехід буде останнім і навесні стрілки не будуть переводити назад на літній час. Це пов'язано з тим, що у липні 2024 року Верховна Рада ухвалила рішення скасувати такий перехід.

Чому переведення годинників шкодить здоров'ю

Дослідження науковців підтверджують, що переведення годинників негативно впливає на здоров'я людини і зовсім не допомагає економити електроенергію, як про це усі говорять.

Навпаки, у день переведення та кілька наступних, людина почувається дуже втомленою, страждає на безсоння. Також при переведенні годинників зростає кількість випадків серцевих нападів, підвищення тиску, депресії та навіть самогубств. А лікарі після зміни часу допускаються більше медичних помилок при роботі з пацієнтами.

Окрім того, в перші дні після переходу значно зростає кількість ДТП, це відбувається, зокрема, через знижену концентрацію уваги та гіршу якість сну.

Що практикують інші країни

Переведення годинників практикує не лише Україна, а й країни ЄС, Канада, Ізраїль, Іран, Велика Британія та Австралія і т.д. Однак через застереження науковців про те, як негативно це впливає на людський організм, упродовж багатьох років по всіх країнах тривають дискусії, аби відмовитись від зміни часу.

Так, 2019 року Європарламент підтримав рішення про припинення переведення годинників з 2021 року. Як наслідок — кожна країна ЄС мала змогу сама обирати, переводити їй годинники чи ні. Однак, ці плани ще досі нереалізовані і станом на сьогодні країни Євросоюзу переводять годинник двічі на рік: у березні та жовтні.

Як підготуватися до переведення годинників на зимовий час

Під час зміни часу з літнього на зимовий, лікарі та науковці дають кілька порад, аби люди підготувались і якомога менше відчули на собі вплив переведення годинників. Ось кілька порад, які допоможуть почуватися краще:

за кілька днів до переведення годинників почніть регулювати свій режим сну: лягайте спати на 15-30 хвилин раніше;

перед сном помедитуйте та зробіть дихальні вправи, а вранці кардіо навантаження, щоб краще "вклинитись" у новий ритм;

контролюйте рівень стресу: відкладіть важливі справи на кілька днів, не нервуйте та не навантажуйте себе щільним плануванням;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

слідкуйте за харчуванням: фахівці радять обирати легкі продукти, які швидко насичують, але містять корисні нутрієнти;

відмовтесь від алкоголю, куріння та інших шкідливих звичок, які забирають у вас енергію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як переведення годинників впливає на здоров'я українців та як люди сприймають зміну часу.

Крім того, вчені звернулись до українського президента Володимира Зеленського та пояснили, чому варто припинити переводити годинники двічі на рік.