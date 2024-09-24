Перевод часов 2024 — когда Украина переходит на зимнее время

Перевод часов. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Многие страны уже более 100 лет практикуют переход с зимнего на летнее время и наоборот, и Украина не исключение. Но этой осенью перевод часов в Украине будет последним и весной стрелки не будут переводить назад.

Новини.LIVE собрали всю информацию о переводе часов.

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В этом году перевод часов с летнего на зимнее время состоится с 26 на 27 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад — на 03:00. Таким образом, украинцы получат дополнительный час сна в этот день.

В это время вся техника, в частности, смартчасы, компьютеры, гаджеты и т.п. автоматически установят нужное время. Переводить вручную придется только механические часы.

Однако этот переход будет последним и весной стрелки не будут переводить назад на летнее время. Это связано с тем, что в июле 2024 года Верховная Рада приняла решение отменить такой переход.

Почему перевод часов вредит здоровью

Исследования ученых подтверждают, что перевод часов негативно влияет на здоровье человека и совсем не помогает экономить электроэнергию, как об этом говорят.

Напротив, в день перевода и несколько последующих, человек чувствует себя очень уставшим, страдает бессонницей. Также при переводе часов растет количество случаев сердечных приступов, повышения давления, депрессии и даже самоубийств. А врачи после смены времени допускаются больше медицинских ошибок при работе с пациентами.

Кроме того, в первые дни после перехода значительно растет количество ДТП, это происходит, в частности, из-за пониженной концентрации внимания и худшего качества сна.

Что практикуют другие страны

Перевод часов практикует не только Украина, но и страны ЕС, Канада, Израиль, Иран, Великобритания и Австралия и тд. Однако из-за предостережений ученых о том, как негативно это влияет на человеческий организм, на протяжении многих лет во всех странах продолжаются дискуссии, чтобы отказаться от изменения времени.

Так, в 2019 году Европарламент поддержал решение о прекращении перевода часов с 2021 года. Как последствие, каждая страна ЕС имела возможность сама выбирать, переводить ей часы или нет. Однако, эти планы до сих пор нереализованы и по состоянию на сегодняшний день страны Евросоюза переводят часы дважды в год: в марте и октябре.

Как подготовиться к переводу часов на зимнее время

Во время смены времени с летнего на зимний, врачи и ученые дают несколько советов, чтобы люди подготовились и как можно меньше ощутили на себе влияние перевода часов. Вот несколько советов, которые помогут чувствовать себя лучше:

за несколько дней до перевода часов начните регулировать свой спящий режим: ложитесь спать на 15-30 минут раньше;

перед сном помедитируйте и сделайте дыхательные упражнения, а утром кардио нагрузки, чтобы лучше "вклиниться" в новый ритм;

контролируйте уровень стресса: отложите важные дела на несколько дней, не нервничайте и не нагружайте себя плотной планировкой;

проводите больше времени на свежем воздухе;

следите за питанием: специалисты советуют выбирать легкие продукты, которые быстро насыщают, но содержат полезные нутриенты;

откажитесь от алкоголя, курения и других вредных привычек, которые отнимают у вас энергию.

Напомним, недавно мы писали, как перевод часов влияет на здоровье украинцев и как люди воспринимают смену времени.

Кроме того, ученые обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и объяснили, почему следует прекратить переводить часы дважды в год.