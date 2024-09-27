Переведення годинників у 2024 році — у жовтні Україна переходить на зимовий час

Дівчина тримає кишеньковий годинник. Фото: freepik

Переведення годинників — оптимізація робочого часу, застаріла традиція чи стрес для організму. Цьогоріч Україна знов переводитиме годинники — у ніч з 26 на 27 стрілки треба перевести на годину назад. Обіцяють, що цього разу ця маніпуляція відбуватиметься востаннє, адже Верховна Рада скасувала переведення годинників на літній час.

Усю інформацію щодо переходу на зимовий час зібрали Новини.LIVE.

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Коли з'явилася традиція переведення годинників

Сьогодні у світі понад 60 країн переводять стрілки годинників залежно від сезону. У країнах ЄС, а також Канаді, Ізраїлі, Ірані, Австралії та Великій Британії практикують зміну часу. Проте і в Європі вже задумуються над тим, щоб скасувати переведення.

Вважається, що головна мета зміни часу — зменшення потреби в електричному освітленні та заощадження таким чином електроенергії. Крім того, це має впливати на всі сфери життя, адже може покращити продуктивність і знизити витрати.

У 1784 році посол США у Франції Бенджамін Франклін підрахував, скільки годин парижани витрачають на сон вранці, коли сонце вже зійшло, і скільки увечері спалюють свічок, перш ніж лягти спати. Порахував Франклін і кількість електроенергії, яку зможуть заощадити фабрики й заводи, якщо працівники робитимуть при денному світлі. Тоді переведення годинників мало сприяти економії електроенергії.

Вперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку відбулося у 1908 році у Великій Британії. Першою країною, яка офіційно впровадила літній час (зимовий — це стандартний час, за яким вівся облік до цього) стала Німеччина у 1916 році. За два роки практику підхопили у США, а згодом ідею підтримали ще понад 100 країн, проте згодом деякі відмовилися.

Перехід на зимовий час в Україні

В останню неділю жовтня Україна разом з іншими країнами переводить стрілки годинників. У 2024 році це станеться у ніч з 26 на 27 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки мають бути переведені на годину назад, тобто на 03:00. Таким чином українці отримують додаткову годину сну у неділю.

У момент переходу "на зиму" усі гаджети — ноутбуки, смартгодинники та інші пристрої — автоматично переводять час. Переводити вручну потрібно лише механічні годинники.

Однак цьогоріч це може бути останнє переведення, адже Верховна ухвалила рішення скасувати перехід на літній час.

Стрибки з літнього на зимовий час — вплив на організм

Щорічне переведення стрілок на одну годину вперед навесні та на годину назад восени має негативні наслідки. Багато медиків вважають, що це суттєво впливає на здоров'я людей під час адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Проте шведські вчені дослідили, що перехід на "зимовий час" в останню неділю жовтня знижує ризик серцевого нападу в понеділок. Основною причиною цього є зміни у тривалості сну, які впливають на роботу серцево-судинної системи.

Тим часом перехід на "літній час" негативно позначається на самопочутті. Через значний стрес люди часто стикаються з такими проблемами:

головний біль;

зростання ризику інфаркту;

загострення хронічних захворювань;

відчуття втомленості.

Як адаптуватися до змін

Фахівці радять за тиждень до зміни часу лягати спати на 15 хвилин раніше, щоб організм легше переніс перехід на "зимовий час". Після переведення годинників також варто:

дотримуватися стабільного режиму сну,

більше часу проводити на свіжому повітрі,

займатися фізичними вправами.

Перехід на зимовий час в Україні у 2024 році

У 2024 році у ніч з 26 на 27 жовтня українці востаннє переведуть годинники на зимовий час, адже Верховна Рада скасувала перехід на літній час.

О 04:00 за київським часом стрілки в механічних годинниках треба перевести на одну годину назад — на 03:00. Електронні прилади мають зробити це самостійно. В результаті українці отримають додаткову годину сну у неділю, 27 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада пояснила, чому скасувала переведення годинників в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що скасувати щорічні переведення годинників закликали і вчені. Вони звернулись до Президента України Володимира Зеленського та пояснили усі недоліки.