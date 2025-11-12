Суд заочно лишил мужчину свободы, который пошел на службу оккупационной полиции

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Херсонской области заочно осудили мужчину, которой пошел на службу в оккупационную полицию Скадовска. За содеянное суд назначил ему суровое наказание.

Об этом в Facebook сообщила Херсонская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, 34-летний мужчина в июне 2022 года, находясь на временно оккупированной территории города Скадовск, согласился занять должность и.о. "полицейского комендантского взвода" в незаконно созданном так называемом "Скадовском райотделе полиции ГУ МВД Херсонской области".

Как установлено в ходе следствия, он передавал оккупационным силам информацию о местных жителях и сопровождал российских военных во время проведения обысков

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего имущества. Также осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение пятнадцати лет.

