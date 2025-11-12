Суд заочно позбавив чоловіка волі, який пішов на службу окупаційної поліції

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Херсонській області заочно засудили чоловіка, якій пішов на службу до окупаційної поліції Скадовська. За скоєне суд призначив йому суворе покарання.

Про це у Facebook повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 34-річний чоловік у червні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Скадовськ, погодився обійняти посаду т.в.о. "поліцейського комендантського взводу" у незаконно створеному так званому "Скадовському райвідділі поліції ГУ МВС Херсонської області".

Як встановлено під час слідства, він передавав окупаційним силам інформацію про місцевих жителів і супроводжував російських військових під час проведення обшуків

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах протягом п’ятнадцяти років.

