Суд заочно позбавив чоловіка волі, який пішов на службу окупаційної поліції

Перейшов на службу до окупаційної поліції — як покарав суд
У Херсонській області заочно засудили чоловіка, якій пішов на службу до окупаційної поліції Скадовська. За скоєне суд призначив йому суворе покарання.
Про це у Facebook повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, 34-річний чоловік у червні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території міста Скадовськ, погодився обійняти посаду т.в.о. "поліцейського комендантського взводу" у незаконно створеному так званому "Скадовському райвідділі поліції ГУ МВС Херсонської області".
Як встановлено під час слідства, він передавав окупаційним силам інформацію про місцевих жителів і супроводжував російських військових під час проведення обшуків
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах протягом п’ятнадцяти років.
