Переговоры в Женеве 17 февраля - СМИ ждут начала встречи

В Женеве готовятся к началу важного раунда переговоров между Украиной, США и Россией. Делегации планируют обсудить ряд важных территориальных и экономических вопросов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Делегации Украины, США и РФ встретятся в Женеве 17 февраля

Представителей делегаций уже ожидают в отеле InterContinental Geneva, который считается одной из самых известных площадок для международной дипломатии.

По информации российских СМИ со ссылкой на источники, во время встречи стороны сосредоточатся на территориальных, военных вопросах, вопросах безопасности и экономических вопросах. Речь идет о комплексном формате обсуждения, охватывающем как ситуацию на фронте, так и потенциальные гарантии безопасности и восстановления.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что переговоры, вероятно, продолжатся и на следующий день.

Накануне переговоров стало известно, что США расширили состав своей делегации. К группе команды присоединились министр армии США Дэн Дрисколл и командующий армией США в Европе Алекс Гринкевич.

Ранее секретарь СНБР Рустем Умеров озвучил главную тему переговоров в Женеве. По его словам, Украина хочет сосредоточиться на энергетическом перемирии.