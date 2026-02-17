Переговори у Женеві 17 лютого — ЗМІ чекають на початок зустрічі

ЗМІ очікують на початок переговорів у Женеві. Фото: Новини.LIVE

У Женеві з хвилини на хвилину мають розпочатися тристоронні переговори між Україною, Росією та США. ЗМІ чекають на прибуття представників делегацій у готелі InterContinental.

Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

У Женеві під час переговорів сторони планують зосередитися на обговоренні територіальних, військових, безпекових та економічних питань. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що консультації, ймовірно, триватимуть і наступного дня.



