Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переговори у Женеві — ЗМІ очікують на прибуття делегацій

Переговори у Женеві — ЗМІ очікують на прибуття делегацій

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 11:47
Переговори у Женеві 17 лютого — ЗМІ чекають на початок зустрічі
ЗМІ очікують на початок переговорів у Женеві. Фото: Новини.LIVE

У Женеві з хвилини на хвилину мають розпочатися тристоронні переговори між Україною, Росією та США. ЗМІ чекають на прибуття представників делегацій у готелі InterContinental.

Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

У Женеві під час переговорів сторони планують зосередитися на обговоренні територіальних, військових, безпекових та економічних питань. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що консультації, ймовірно, триватимуть і наступного дня.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації