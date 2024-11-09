Шольц высказался о переговорах Украины и России

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление относительно возможных переговоров Украины и России. По его словам, они не могут быть без участия Киева.

Об этом Олаф Шольц сказал на пресс-конференции после Европейского совета.

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"Есть один принцип, с которым соглашаются почти все, — ничего об Украине без Украины. Так должно быть и в дальнейшем. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения", — сказал Шольц.

По его словам, стоит в дальнейшем помогать Украине в войне против российских оккупантов, ведь это очень важно.

"На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенству права. Я думаю, что если что-то стало понятным в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский союз и на цели и ценности, которые мы имеем", — добавил он.

Напомним, в США заявили, что готовы поддержать переговоры между Россией и Украиной только при условии, что Президент Владимир Зеленский выразит свою готовность к этому.

Ранее российский диктатор Владимир Путин высказался за возможность мирных переговоров с Украиной, однако отметил, что условия должны быть "благоприятными".