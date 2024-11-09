Шольц висловився про переговори України та Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву щодо можливих переговорів України та Росії. За його словами, вони не можуть бути без участі Києва.

Про це Олаф Шольц сказав на пресконференції після Європейської ради.

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Переговори України та Росії

"Є один принцип, з яким погоджуються майже всі — нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Про це не можна домовитися через голови українців. Тому, на мій погляд, має бути дуже-дуже чітко, що ми обговорюємо все, що необхідно для майбутнього з цієї точки зору", — сказав Шольц.

За його словами, варто надалі допомагати Україні у війні проти російських окупантів, адже це дуже важливо.

"На Україну напали. Вона вирішила бути європейською державою, державою, яка належить до Європейського Союзу та його цінностей демократії та верховенства права. Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський союз та на цілі та цінності, які ми маємо", — додав він.

Нагадаємо, у США заявили, що готові підтримати переговори між Росією та Україною лише за умови, якщо Президент Володимир Зеленський висловить свою готовність до цього.

Раніше російський диктатор Володимир Путін висловився за можливість мирних переговорів з Україною, однак зазначив, що умови повинні бути "сприятливими".