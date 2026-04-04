Пентагон заявил, что США потеряли 13 военных в войне с Ираном

Пентагон заявил, что США потеряли 13 военных в войне с Ираном

Дата публикации 4 апреля 2026 15:06
Пентагон заявил, что США потеряли 13 военных в войне с Ираном
Американские военные. Фото: Reuters

По официальным данным Пентагона, в течение пяти недель войны на Ближнем Востоке погибли 13 американских военнослужащих. Еще более 360 - получили ранения.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какие потери США в войне с Ираном

По состоянию на 3 апреля по официальным данным США потеряли 13 военных во время боевых действий на Ближнем Востоке. Еще 365 американских военнослужащих ранены.

Больше всего среди раненых — военных из сухопутных сил: 247. Также ранения получили 63 воина флота, среди морпехов — 19, а из личного состава воздушных сил — 36.

Семеро военных США погибли из-за ударов Ирана по объектам США, которые произошли в первые дни войны. Еще шестеро американцев погибли на борту потерянного самолета-заправщика.

Читайте также:

В то же время в течение последних суток стало известно о первых случаях сбивания Ираном американских самолетов. В частности, речь идет об одном борту F-15, в котором было двое членов экипажа, а также A-10 Thunderbolt II с одним пилотом на борту. Двое военных спаслись, а судьба еще одного члена экипажа остается неизвестной.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Politico, у Пентагона закончились важные для атак цели в Иране. В то же время президент США Дональд Трамп приказал продолжать авиаудары еще две-три недели. Он официально заявил, что руководство Ирана и армия будут "полностью уничтожены".

Также мы рассказывали о том, что американский лидер сообщил о просьбе от Тегерана о перемирии. Трамп добавил, что рассмотрит этот вопрос, когда Ормузский пролив станет открытым. В то же время в Иране опровергли такое заявление и отметили, что не просили США о мире.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

