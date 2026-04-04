Пентагон заявив, що США втратили 13 військових у війні з Іраном

Американські військові.

За офіційними даними Пентагону, протягом п'яти тижнів війни на Близькому Сході загинули 13 американських військовослужбовців. Ще понад 360 — отримали поранення.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на The Wall Street Journal.

Які втрати США у війні з Іраном

Станом на 3 квітня за офіційними даними США втратили 13 військових під час бойових дій на Близькому Сході. Ще 365 американських військовослужбовців поранені.

Найбільше серед поранених — військових із сухопутних сил: 247. Також поранення отримали 63 воїни флоту, серед морпіхів — 19, а з особового складу повітряних сил — 36.

Семеро військових США загинули через удари Ірану по об'єктах США, які відбулися у перші дні війни. Ще шестеро американців загинули на борту втраченого літака-заправника.

Водночас протягом останньої доби стало відомо про перші випадки збиття Іраном американських літаків. Зокрема, йдеться про один борт F-15, в якому було двоє членів екіпажу, а також A-10 Thunderbolt II з одним пілотом на борту. Двоє військових врятувалися, а доля ще одного члена екіпажу залишається невідомою.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Politico, у Пентагону закінчилися важливі для атак цілі в Ірані. Водночас президент США Дональд Трамп наказав продовжувати авіаудари ще два-три тижні. Він офіційно заявив, що керівництво Ірану та армія будуть "повністю знищені".

Також ми розповідали про те, що американський лідер повідомив про прохання від Тегерану про перемир'я. Трамп додав, що розгляне це питання, коли Ормузька протока стане відкритою. Водночас в Ірані спростували таку заяву та зазначили, що не просили США про мир.