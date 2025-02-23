В Пентагоне опровергли заявление Трампа о 350 миллиардах долларов для Украины

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В Пентагоне отреагировали на заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно 350 миллиардов долларов для Украины. Там опровергли эту сумму.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Деньги для Украины

В Пентагоне подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения Украине выделили около 183 миллиардов долларов.

Из общей суммы 65,9 миллиарда долларов направили на военную помощь, еще 3,9 миллиарда остаются неиспользованными. В то же время примерно 58 миллиардов долларов использовали в США.

Остальные средства пошли на экономическую, гуманитарную поддержку и помощь союзникам.

"Деньги были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности или путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, или путем прямых инвестиций в промышленность", — говорится в сообщении.

Напомним, Трамп заявил, что Европа предоставила Украине 100 миллиардов долларов, а США — 350 миллиардов. По его словам, эти деньги надо вернуть.

Также Трамп заявил, что Украина и США "почти договорились" о сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.