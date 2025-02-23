Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Пентагон спростував слова Трампа про 350 млрд доларів для України arrow

Пентагон спростував слова Трампа про 350 млрд доларів для України

23 лютого 2025 12:56
Аркадій Пастула - Редактор
У Пентагоні спростували заяву Трампа про 350 мільярдів доларів для України
Очільник Пентагону Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Аркадій Пастула - Редактор

У Пентагоні відреагували на заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо 350 мільярда доларів для України. Там спростували цю суму.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Читайте також:

Гроші для України

У Пентагоні підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Україні виділили близько 183 мільярдів доларів.

Із загальної суми 65,9 мільярда доларів спрямували на військову допомогу, ще 3,9 мільярда залишаються невикористаними. Водночас приблизно 58 мільярдів доларів використали в США.

Решта коштів пішла на економічну, гуманітарну підтримку та допомогу союзникам.

"Гроші були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Європа надала Україні 100 мільярдів доларів, а США — 350 мільярдів. За його словами, ці гроші треба повернути. 

Також Трамп заявив, що Україна та США "майже домовилися" щодо співпраці у видобутку корисних копалин.

США фінансова допомога гроші Україна Пентагон
Реклама
Реклама
Реклама