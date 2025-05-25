Пенсионерка выиграла суд у Черновицкого троллейбусного управления - детали

Пенсионерка выиграла суд у троллейбусного управления — детали
В Черновцах пенсионерка выиграла суд у троллейбусного управления и отменила штраф. Женщина считала, что ее незаконно оштрафовали за якобы безбилетный проезд в общественном транспорте.
Об этом информирует местное медиа агентство АСС.
В Черновцах женщина выиграла суд по делу о безбилетном проезде
По словам пенсионерки, о наложенном штрафе за якобы безбилетный проезд она узнала спустя почти два года.
По информации адвоката, заявительница — Галина Кузив, 66-летняя черновчанка. В марте этого года у женщины были заблокированы счета. Как выяснилось, это исполнительная служба наложила арест из-за неуплаченного штрафа за якобы безбилетный проезд в коммунальном транспорте.
Как рассказала адвокат, уже прошло более 1,5 года с июля 2023 года, когда случился этот инцидент. Женщина села в маршрутку №5, приложила карточку к валидатору, но безуспешно. А все потому, что это не был льготный автобус. В это время в салон зашли контролеры и начали требовать оплаты.
Как утверждает адвокат, пенсионерка сразу вышла на остановке, она не ехала в маршрутке и не подписывала никаких документов о штрафе.
В деле стало ясно, что со стороны работников Черновицкого троллейбусного управления (ЧТУ) есть нарушения в составлении постановления, ведь не было видеозаписей, не осуществляла проезд, неправильная ссылка на нарушенную статью, ошибочно указан адрес черновчанки.
Сумма, которую следовало оплатить, — 846 гривен, которая выросла с 280 гривен за просрочку плюс определенная часть исполнительной службе.
Дело рассматривал Шевченковский суд. Судебный сбор — 606 гривен, который оплатит ЧТУ.
Как отмечает адвокат, пенсионерка может претендовать и на моральное возмещение, ведь за время рассмотрения дела она испытала неудобства и волновалась.
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