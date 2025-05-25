Пенсіонерка виграла суд у Чернівецького тролейбусного управління — деталі

Люди біля громадського транспорту. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Чернівцях пенсіонерка виграла суд у тролейбусного управління й скасувала штраф. Жінка вважала, що її незаконно оштрафували за нібито безквитковий проїзд у громадському транспорті.

Про це інформує місцеве медіа агентство АСС.

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За словами пенсіонерки, про накладений штраф за нібито безквитковий проїзд вона дізналася через майже два роки.

За інформацією адвокатки, заявниця — Галина Кузів, 66-річна чернівчанка. У березні цього року у жінки були заблоковані рахунки. Як з’ясувалося, це виконавча служба наклала арешт через несплачений штраф за нібито безквитковий проїзд у комунальному транспорті.

Як розповіла адвокатка, вже минуло понад 1,5 року від липня 2023 року, коли трапився цей інцидент. Жінка сіла у маршрутку №5, приклала картку до валідатора, але марно. А все тому, що це не був пільговий автобус. У цей час до салону зайшли контролери й почали вимагати оплати.

Як стверджує адвокатка, пенсіонерка відразу вийшла на зупинці, вона не їхала у маршрутці й не підписувала жодних документів про штраф.

У справі стало ясно, що з боку працівників Чернівецького тролейбусного управління (ЧТУ) є порушення у складанні постанови, адже не було відеозаписів, не здійснювала проїзд, неправильне посилання на порушену статтю, хибно зазначена адреса чернівчанки.

Сума, яку слід було сплатити, — 846 гривень, котра зросла з 280 гривень за протермінування плюс певна частина виконавчій службі.

Справу розглядав Шевченківський суд. Судовий збір — 606 гривень, який оплатить ЧТУ.

Як зазначає адвокатка, пенсіонерка може претендувати й на моральне відшкодування, адже за час розгляду справи вона зазнала незручностей й хвилювалася.

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